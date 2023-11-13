Путин обсудил с главой "Россетей" подготовку к осенне-зимнему периоду

Десятки тысяч километров линий электропередачи построили в рамках большой инвестпрограммы

Подготовку к осенне-зимнему периоду обсудили сегодня Владимир Путин и глава группы компаний "Россети" Андрей Рюмин на встрече в Кремле. Он рассказал президенту об итогах масштабной программы ремонта и подключении новых объектов.

Путин: Андрей Валерьевич, у вас свыше 500 тысяч подстанций, почти 2,5 миллиона километров электросетей, компания огромная. Мы с вами год назад примерно встречались. Что за это время произошло?

Рюмин: Уважаемый Владимир Владимирович! Я хотел бы начать свой доклад, наверное, с самого значимого события, которое произошло за этот год, – это, безусловно, реорганизация группы компаний путем присоединения распределительных компаний, распределительного комплекса к федеральной сетевой компании. Могу сказать, что все цели, которые мы перед собой ставили в рамках данного объединения, мы достигли. В частности, как пример, мы смогли уменьшить управленческие расходы более чем на пять миллиардов рублей.

Около 30 тысяч километров линий электропередачи построили в рамках большой инвестиционной программы. В прошлом году объём её финансирования стал рекордным. Важная и сложная задача - работа в новых российских регионах. Специалисты компании уже восстановили электроснабжение десятков тысяч домов, школ, детских садов и поликлиник, а также объектов ЖКХ, и приступают к эксплуатации магистрального комплекса.

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