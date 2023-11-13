ВСУ потеряли до 250 боевиков в безуспешных атаках у Клещеевки

Уничтожено несколько артиллерийских орудий

Пять атак ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки войск на Донецком направлении. Противники пытался прорвать оборону в районах Курдюмовки и Клещеевки, сообщили в пресс-центре группировки "Юг".

По данным военных, ВСУ потеряли ранеными и убитыми противник около 250 военнослужащих. Также нанесен удар по скоплениям живой силы и техники 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки.

Как сообщили в пресс-центре, в результате контрбатарейной борьбы уничтожены 155-мм самоходная артиллерийская установка польского производства "Краб", три 122-мм гаубицы Д-30, 152-мм гаубица Д-20.

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