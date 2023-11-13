В Ульяновске предотвратили попытку диверсии на железной дороге

За диверсию может грозить до двадцати лет тюрьмы

Неизвестные попытались поджечь релейный шкаф в районе железнодорожной станции Ульяновск-2. Об этом в понедельник, 13 ноября, рассказали в пресс-службе Волго-Камского региона Куйбышевской железной дороги.

Там подчеркнули, что на движение пассажирских поездов происшествие не повлияло — Куйбышевская железная дорога работает в штатном режиме.

Данные действия квалифицируются как диверсия, она карается наказанием от десяти до двадцати лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республики задержали гражданина Украины, который готовил подрывы на объектах жизнеобеспечения республики, чтобы сорвать начало отопительного сезона

До того двое жителей Смоленской области были задержаны после поджога релейного шкафа. В результате шесть пассажирских поездов проследовали по маршруту с отставанием от графика до десяти минут.

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