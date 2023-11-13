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Литва задумала лишить Илзе Лиепу гражданства за поддержку СВО

14:41
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Балерина является также гражданкой России

Литва может запустить процесс лишения гражданства российской балерины Илзе Лиепы за "дискредитацию государства". Об этом говорится в заявлении в литовском Министерстве внутренних дел.

Там заявили, что "публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства". Речь идет о ее высказываниях в поддержку российской специальной военной операции на Украине, а также президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что около 3,6 тысячи проживающих в Латвии граждан России получат предписания о необходимости покинуть территорию страны из-за того, что они не сдали экзамен по знанию латышского языка или не подали заявку на его прохождение.

При этом в Эстонии заявляли, что "насильственной" высылке будут подвержены лишь те граждане, которые представляют реальную "опасность" для национальной безопасности страны.   

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Илзе Лиепа
Илзе Лиепа
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