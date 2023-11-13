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Мизулина направила в МВД список блогеров для проверки

14:38
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Они могли использовать те же схемы, что и Шабутдинов

Министерство внутренних дел (МВД) России попросили проверить блогеров и коучей Эдварда Била, Ксению Губину, Тату Феодориди, Асхаба Тамаева и Гусейна Гасанова и других.
В Москве задержали блогера-миллионника Аяза Шабутдинова: что известно

С такой просьбой выступила Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина.  По ее мнению, вышеперечисленные лица могли использовать в своей работе ту же схему, что и задержанный ранее Аяз Шабутдинов.

"В связи с большим числом писем от граждан, сегодня мы обратились в ГУ МВД России по Москве", - написала Мизулина в своем telegram-канале.

О возбуждении уголовного дела в отношении блогера-миллионника Аяза Шабутдинова стало известно 3 ноября. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенное организованной группой. На данный момент он находится в СИЗО. Свою вину Шабутдинов не признал.

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