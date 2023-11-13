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ВС России отразили 4 атаки ВСУ под Купянском

14:45
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

ВСУ потеряли около 160 боевиков

Потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 160 военнослужащих ранеными и убитыми. Четыре атаки украинских штурмовых групп отразили российские войска, сообщили в Минобороны.

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В военном ведомстве уточнили, что подразделения Западной группировки войск действовали при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Были рассеяны штурмовые группы 30-й, 54-й и 57-й механизированных бригад противника в районах Загоруйковки и Тимковки Харьковской области.

На запорожском направлении ВС России нанесли поражение бригаде ВСУ в районе населенного пункта Работино. По данным Минобороны, потери противника составили до 40 боевиков.

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