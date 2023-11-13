ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил передать "Крымэнерго" в собственность Республики Крым

14:52
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Власти республики получат 100% акций

Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" в собственность Республики Крым. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник, 13 ноября.
Путин обсудил с главой "Россетей" подготовку к осенне-зимнему периоду

В настоящее время "Крымэнерго" находится в федеральной собственности. Однако по предложению правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым Путин решил передать акции компании в собственность властей региона, сообщает ТАСС.

Ранее на заседании правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина обсуждали подготовку энергосистем страны к новому отопительному сезону. Общий объем средств на эти цели превысил 1 триллион рублей. На особом контроле — новые регионы России.

При этом в ДНР некий гражданин Украины пытался провести подрывы на объектах жизнеобеспечения республики, чтобы сорвать начало отопительного сезона, однако российские спецслужбы ему помешали.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ветроэлектростанции в Крыму
Ветроэлектростанции в Крыму
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.