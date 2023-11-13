Путин поручил передать "Крымэнерго" в собственность Республики Крым

Власти республики получат 100% акций

Президент России Владимир Путин поручил передать 100% акций "Крымэнерго" в собственность Республики Крым. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник, 13 ноября.

В настоящее время "Крымэнерго" находится в федеральной собственности. Однако по предложению правительства Российской Федерации и Совета министров Республики Крым Путин решил передать акции компании в собственность властей региона, сообщает ТАСС.

Ранее на заседании правительства под руководством премьер-министра Михаила Мишустина обсуждали подготовку энергосистем страны к новому отопительному сезону. Общий объем средств на эти цели превысил 1 триллион рублей. На особом контроле — новые регионы России.

При этом в ДНР некий гражданин Украины пытался провести подрывы на объектах жизнеобеспечения республики, чтобы сорвать начало отопительного сезона, однако российские спецслужбы ему помешали.

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