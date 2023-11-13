Путин утвердил отправку делегации на саммит АТЭС в США

Сам президент туда не поедет

Президент России Владимир Путин распорядился направить делегацию для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско с 13 по 19 ноября.

Делегацию возглавит вице-премьер Алексей Оверчук. Связанные с поездкой расходы будут произведены за счет госорганов и организаций, направляющих делегатов, сообщает ТАСС.

Ранее представитель Госдепартамента по АТЭС Мэтт Мюррей заверил, что к российскому вице-премьеру Алексею Оверчуку, который возглавит делегацию России на саммите АТЭС, относятся в США соответствующим образом. У него "будет возможность принять полноценное участие в мероприятиях, которые пройдут на этой неделе".

Посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекин недоволен решением Соединенных Штатов не приглашать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС. По словам дипломата, американские власти "занимают придирчивые и дискриминирующие позиции в отношении России".

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