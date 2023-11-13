Онколог перечислил провоцирующие рак кишечника продукты

Чрезмерное употребление копченого мяса наносит непоправимый урон человеческому организму

Неправильное питание – главный фактор, провоцирующий развитие рака кишечника. Об этом в интервью изданию NEWS.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

Врач указал на вред чрезмерного употребления копченого или жареного мяса и подчеркнул, что риск развития онкологических заболеваний кишечника существенно увеличивается при злоупотреблении переработанными продуктами питания. По его словам, содержащие огромное количество клетчатки продукты – фрукты и овощи – могут уберечь человеческий организм от возникновения рака.

"Риски заболевания повышаются также из-за постоянного стресса и малоподвижности", - добавил Черемушкин.

Отвечая на вопрос журналиста о профилактических мерах страшного недуга, специалист призвал россиян регулярно проходить обследования в специализированных медучреждениях и предупредил, что никто не застрахован от риска возникновения онкологии двенадцатиперстной кишки.

Ранее эндокринолог Мария Скибицкая перечислила продукты, способствующие снижению приступов головной боли. По мнению специалиста, энергетически ценные продукты питания – орехи и овощи – не только нормализуют работу нервной системы, но и улучшают общий эмоциональный фон человека.

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