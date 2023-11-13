Эвелина Бледанс призналась, что хотела бы подарить Лепсу наследника

От него сходят с ума миллионы женщин

Каждая женщина Росси мечтает о рождении ребенка от певца и композитора Григория Лепса. Об этом в интервью ток-шоу "Звезды сошлись" заявила певица и телеведущая Эвелина Бледанс.

На прошлой неделе Народный артист России Григорий Лепс признался, что у него есть внебрачный сын от неизвестной общественности женщины. По словам певца, смысла в общении с наследником нет, поскольку он уже взрослый человек, который имеет не только стабильную и высокооплачиваемую работу, но и собственную семью.

54-летняя певица назвала бывшую возлюбленную артиста "настоящей счастливицей" и заявила, что сама бы не отказалась родить ребенка от такого талантливого и многогранного человека, как Григорий Лепс.



"Каждая женщина мечтает иметь от него ребенка. Сейчас Лепсу тяжело принять ребенка, но с другой стороны, это же мальчик!" - указала Бледанс, чьи слова приводит "Пятый канал".



Телеведущая призвала автора хита "Я поднимаю руки" к возобновлению отношений с внебрачным ребенком, несмотря на то, что наследник – уже взрослый человек. По ее словам, детям необходима родительская поддержка и любовь в любом возрасте.

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