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Эвелина Бледанс призналась, что хотела бы подарить Лепсу наследника

15:38
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

От него сходят с ума миллионы женщин

Каждая женщина Росси мечтает о рождении ребенка от певца и композитора Григория Лепса. Об этом в интервью ток-шоу "Звезды сошлись" заявила певица и телеведущая Эвелина Бледанс.  

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На прошлой неделе Народный артист России Григорий Лепс признался, что у него есть внебрачный сын от неизвестной общественности женщины. По словам певца, смысла в общении с наследником нет, поскольку он уже взрослый человек, который имеет не только стабильную и высокооплачиваемую работу, но и собственную семью.

54-летняя певица назвала бывшую возлюбленную артиста "настоящей счастливицей" и заявила, что сама бы не отказалась родить ребенка от такого талантливого и многогранного человека, как Григорий Лепс.

"Каждая женщина мечтает иметь от него ребенка. Сейчас Лепсу тяжело принять ребенка, но с другой стороны, это же мальчик!" - указала Бледанс, чьи слова приводит "Пятый канал".

Телеведущая призвала автора хита "Я поднимаю руки" к возобновлению отношений с внебрачным ребенком, несмотря на то, что наследник – уже взрослый человек. По ее словам, детям необходима родительская поддержка и любовь в любом возрасте.

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