Американское общество деградировало

Нынешнее поколение американцев хочет работать максимум пару часов в день и при этом иметь такие атрибуты среднего класса, как просторный дом и дорогостоящий автомобиль. Об этом в интервью YouTube-каналу TYT заявила телеведущая и актриса Вупи Голдберг.

67-летняя звезда фильма "Приведение" обвинила молодых граждан США в нежелании работать и назвала их слишком нежными и ленивыми. По ее словам, люди, родившиеся в 60-70 годах прошлого века, "надрывали задницы" в юности ради достижения финансового благополучия.

Сейчас же представители так называемого сетевого поколения американских граждан мечтают лишь о легких деньгах и разгульной жизни, констатировала телеведущая.

Ранее кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп называл Вашингтон одной из самых небезопасных столиц мира и указывал на рост организованной преступности в крупнейших городах страны. При этом политик неоднократно подчеркивал, что его победа на предстоящих выборах приведет не только к кардинальному изменению внешнеполитической стратегии США, но и к значительному повышению качества жизни простых американцев.

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