День расслабленности и беззаботности: история, традиции и полезные факты

Отдых – это искусство, которым далеко не каждый может овладеть с первого раза

День расслабленности и беззаботности отмечается 14 ноября. В этот день любой гражданин нашей страны может позволить себе абстрагироваться от рабочих проблем и немного расслабиться. К сожалению, праздник не является официальным, а значит и выходной день к нему не приурочен. Однако психологи и тренеры по развитию личностного роста рекомендуют россиянам в этот день не игнорировать такую базовую потребность человека, как отдых и уделить немного времени после работы на себя.

История

История происхождения Дня расслабленности и беззаботности не известна. Однако достоверно известно о другом: в этот праздник не только можно, но и нужно отдыхать. Ведь человек не может существовать без отдыха, поскольку физическая расслабленность и эмоциональная разгрузка – залог здоровой, активной и долгой жизни.

Нехватка отдыха чревата серьезными последствиями. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние несколько лет свыше одного миллиона жителей планеты умерли от инфарктов и инсультов, вызванных слишком напряженным графиком работы.

Как правильно отдыхать

Отдых – это искусство, которым далеко не каждый может овладеть с первого раза. Зачастую люди возвращаются из долгожданных отпусков уставшими и раздраженными. Как правило, это происходит из-за неумения полностью отключаться от работы – как физически, так и мысленно.

Чтобы избежать таких ситуаций, специалисты рекомендуют не брать в отпуск компьютеры и смартфоны, которые могли бы неожиданно напомнить о нерешенных делах, и заранее делегировать обязанности и задачи другим коллегам или подчиненным.

Для каждого человека отдых – индивидуальное понятие. Психика у всех устроена по-разному: одни люди – экстраверты, другие – интроверты. А это значит, что активный или пассивный отдых – это сугубо персональный выбор. Иными словами, один человек может отдохнуть, пролежав на протяжении всего отпуска в кровати за просмотром любимого сериала. Для другого настоящим способом зарядиться будет поход в горы или поездка на велосипеде.

Отказ от всего лишнего

Во время проведения отпуска или выходных лучшим решением является отказ от таких стресс-факторов, как социальные сети и новостные сводки. Ученые давно доказали, что новости заставляют людей впадать в панику и мешают им быть сосредоточенными на протяжении дня. Вместо этого лучше посвятить досуг занятиям, которые действительно доставляют удовольствие.

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