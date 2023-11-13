В Вашингтоне оценили потери ВСУ

Раненых – 120 тысяч

В результате продолжающихся боевых действий и мобилизации на Украине украинская экономика задействует на производстве все больше женщин. Доля женщин выросла в большинстве секторов, включая энергетику и добычу угля, пишет британская газета The Economist.

Издание приводит данные о потерях Вооруженных сил Украины со ссылкой на подсчеты американских чиновников. В Вашингтоне оценивают общие потери ВСУ в 190 тысяч человек. Из них 70 тысяч украинских солдат убитыми и 120 тысяч ранеными.

Ранее аналогичные подсчеты пытались произвести в Париже. Французские СМИ сообщили, что с начала специальной военной операции на Украине ВСУ потеряли как минимум 200 тысяч бойцов.

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