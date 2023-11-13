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Путин обсудил сотрудничество с президентом Сенегала

15:41
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Политики пообщались по телефону

В понедельник, 13 ноября, прошел телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом республики Сенегал Макки Саллом. Он состоялся по инициативе сенегальской стороны.

Политики обсудили актуальные вопросы российско-сенегальского сотрудничества, включая перспективы дальнейшего развития торгово-экономических и инвестиционных связей.

При этом был высказан обоюдный настрой на активизацию совместной работы на этом направлении, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгема Мбасого, который приехал в Россию с официальным визитом. Политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также перспективы развития связей России со странами Центрально-Африканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.

Директор Института стран Азии и Африки при МГУ Алексей Маслов отмечал, что модель развития Западной и Центральной Африки меняется, поскольку людям, которые там живут, не нравится, как управляются их страны — не нравится, как к ним относятся Франция или США.

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