ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Появились новые детали подготовки покушения на Владимира Соловьева

15:53
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Его исполнителям пообещали вознаграждение в миллион рублей

Журналиста и телеведущего Владимира Соловьева планировали убить из-за "профессиональной деятельности и активной поддержки СВО". Такое заявление во время заседания Второго западного окружного военного суда сделал обвиняемый по делу о подготовке покушения Максим Дружинин.

Согласно показаниям Дружинина, исполнителям покушения полагалось вознаграждение от куратора из Украины в размере 1 миллиона рублей.

Участники группировки хотели установить взрывное устройство на автомобиль Соловьева, но их действия предотвратили правоохранительные органы. Рассматривались и другие варианты убийства журналиста — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера-доставщика пиццы, сообщает ТАСС.

Ранее Украина взяла на себя ответственность за подрыв автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что "специальная операция" по ликвидации Филипоненко была проведена сотрудниками ГУР совместно с "представителями движения сопротивления".

Западные журналисты сообщали, что ряд резонансных терактов против России осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в подготовке которых участвовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Соловьев
Владимир Соловьев
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.