Его исполнителям пообещали вознаграждение в миллион рублей

Журналиста и телеведущего Владимира Соловьева планировали убить из-за "профессиональной деятельности и активной поддержки СВО". Такое заявление во время заседания Второго западного окружного военного суда сделал обвиняемый по делу о подготовке покушения Максим Дружинин.

Согласно показаниям Дружинина, исполнителям покушения полагалось вознаграждение от куратора из Украины в размере 1 миллиона рублей.

Участники группировки хотели установить взрывное устройство на автомобиль Соловьева, но их действия предотвратили правоохранительные органы. Рассматривались и другие варианты убийства журналиста — снайперский выстрел или взрыв с использованием курьера-доставщика пиццы, сообщает ТАСС.

Ранее Украина взяла на себя ответственность за подрыв автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. В Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины заявили, что "специальная операция" по ликвидации Филипоненко была проведена сотрудниками ГУР совместно с "представителями движения сопротивления".

Западные журналисты сообщали, что ряд резонансных терактов против России осуществили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), в подготовке которых участвовало Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.

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