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В ВСУ заговорили об отступлении до Львова

15:49
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Поддержка Запада ослабевает

Сосредоточенность Вашингтона на проблемах Ближнего Востока может оказаться роковой для киевского режима. В Вооруженных силах Украины опасаются, что из-за ослабления поддержки со стороны Запада им придется отступать до Львова, пишет Daily Beast.

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Издание ссылается на признания бойцов ВСУ, которые заявляют, что Украина не в состоянии самостоятельно обеспечить себя вооружением и боеприпасами. А без поддержки США и стран ЕС украинская армия будет вынуждена отступить.

Тем временем в украинских городах проходят митинги с требованием демобилизации. Люди вышли на улицы Львова, Одессы, Житомира, Хмельницкого и Кривого Рога. Они требуют вернуть домой их родных, которые находятся на фронте с февраля 2022 года.

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