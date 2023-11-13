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Посол Израиля назвал акции в поддержку Палестины новым видом антисемитизма

17:05
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Военнослужащие ЦАХАЛ ни перед чем не остановятся

Демонстрации в поддержку Палестины, которые проходят в крупнейших городах Европы, – новая форма проявления антисемитизма. Об этом в интервью изданию РБК заявил посол Израиля в России Бен Цви.  

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По словам дипломата, главная цель подобных акций – дискредитация действий военнослужащих ЦАХАЛ, которые в эти минуты исполняют свой воинский долг в ходе наземной спецоперации на территории Газы.

"Эти акции направлены против Израиля. Чтобы кто-то не ошибался, это – новый вид антисемитизма", - заявил глава дипмиссии.

Комментируя текущую стадию конфликта на территории Ближнего Востока, израильский посол отметил, что власти еврейского государства крайне положительно оценивают обстановку на ключевых направлениях фронта, и подчеркнул, что рано или поздно армия Израиля осуществит упомянутые ранее цели спецоперации – в том числе уничтожит лидеров радикального движения ХАМАС.

Ранее глава правительства Палестины Мухаммед Штайе призвал членов Совета Безопасности ООН к решительным действиям относительно предотвращения гуманитарной катастрофы на территории Газы. При этом политик подчеркнул, что представители международного сообщества должны осуществлять доставку продовольствия и медикаментов в анклав любыми доступными способами.  

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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