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Премьер Палестины призвал открыть гуманитарный коридор между Кипром и Газой

16:31
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Члены СБ ООН должны осуществлять доставку гумпомощи в анклав любыми доступными способами

Открытие гуманитарного коридора между Кипром и Газой – приоритетная задача палестинских властей. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе.

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Политик призвал членов Совета Безопасности ООН к решительным действиям относительно предотвращения гуманитарной катастрофы на территории анклава. По его словам, представители международного сообщества должны осуществлять доставку продовольствия и медикаментов в Газу любыми доступными способами.   

"Мы предлагаем открыть морской гуманитарный коридор между Кипром и Газой", - заявил глава правительства, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах открытия нового контрольно-пропускного пункта, палестинский премьер подчеркнул, что в условиях тяжелейшей гуманитарной ситуации на территории Газы ограничиваться одним гуманитарным коридором – как минимум "глупо и безрассудно".

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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