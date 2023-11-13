В надежде на мир: политические сводки с Ближнего Востока

Палестинские власти требуют от международных организаций добиться создания сразу нескольких гуманитарных коридоров

На американском телевидении Биньямин Нетаньяху теперь - частый гость. Многие в Израиле пеняют премьер-министру, что его команда проигрывает информационную войну. А как иначе объяснить мощный скачок антисемитизма по всему миру и непрекращающиеся пропалестинские митинги?

"Если бы все шло согласно нашему плану, люди уже были бы вне опасности. И к счастью, сотни тысяч человек прислушались к нашему призыву и ушли от опасности. Мы все несем ответственность. Когда война закончится, нам всем придется отвечать на жесткие вопросы, включая меня", - сказал в эфире израильский премьер.

Не закончится война, пока всех пленников не освободят: это главный ультиматум Израиля ХАМАСу. Но с момента атаки 7 октября прошло 38 дней. А домой вернулись всего несколько человек из 240. Среди родственников похищенных граждан растет напряжение. Израильские власти постоянно проводят с ними личные встречи. Однако утешить людей политикам все еще нечем.

Обе стороны конфликта пока отвергают любой намек на дипломатическое решение ситуации. Нетаньяху, в частности, резко отказывается от предложения отдать Газу под управление администрации Палестины во главе с президентом Махмудом Аббасом. Его соратники тоже все воспринимают в штыки.

"Мы отвергаем идею создания временных лагерей для беженцев, как того требует израильская сторона. Мы хотим, чтобы наши люди вернулись домой, откуда их насильно выгнали. От нескольких стран поступило предложение создать водный коридор между Кипром и Газой, но мы не согласны, чтобы людей на кораблях депортировали под видом помощи", - заявил Мохаммед Штайех, премьер-министр Палестины.

Палестинские власти требуют от международных организаций добиться создания сразу нескольких гуманитарных коридоров для тех, кто действительно хочет покинуть Газу. Кроме того, они просят, чтобы помощь доставляли в анклав и по воздуху.

Способы урегулирования конфликта сегодня обсуждали в Брюсселе. Во время встречи глав МИД европейских стран прозвучали слова поддержки не только жителям Газы, но и Израиля - там тоже каждый день падают ракеты.

"Мы подготовили заявление от 27 стран, в котором просим о немедленном введении гуманитарных пауз. Эти паузы и гуманитарные коридоры нужны для того, чтобы справиться с тяжелым положением людей в Газе. Мы просим Израиль проявить максимальную сдержанность, чтобы спасти жизни гражданского населения", - сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Как не допустить разжигания конфликта до масштаба всего Ближнего Востока каждый день обсуждают лидеры арабских стран. Предупредительные сигналы политики и дипломаты отправляют не только Израилю, но и его союзникам.

"Западные правительства должны прекратить свою незаконную и античеловеческую поддержку сионистского режима, который совершает военные преступления, и оказать на него давление, чтобы он прекратил несправедливую войну против палестинского народа", - указал Нассер Канаани, официальный представитель МИД Ирана.

К данному моменту удалось добиться прорыва в важнейшем вопросе: эвакуации из Газы иностранцев. За неделю анклав покинули сотни человек: с территории Египта несколько бортов забрали граждан Испании, Румынии, США, Греции, России. На уровне правительств, дипломатических ведомств, военных министерств, спасательных служб обсуждается ускорение процесса выхода из воюющего региона всех людей, у которых есть паспорт другой страны. В списке граждан, желающих покинуть Газу, почти 1000 фамилий.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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