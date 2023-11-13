Собянин: Комплекс онкобольницы №62 в "Сколково" планируется открыть в 2025 году

Там будут использовать новые принципы моделирования биопротезов

Высокие окна, красивая архитектура - фасад нового больничного корпуса похож на современный жилой комплекс, а не на онкостационар. Шесть этажей, не считая подземного. Два современных корпуса соединены между собой. Проект не типовой. На этапе строительства применяются умные технологии, которые сохранят и во время эксплуатации.

"Это уникальный комплекс, в котором очень много инженерных систем, более 800 систем по вентиляции, энергоснабжению. Это все будет эксплуатироваться также с помощью умных систем. Мы предусматриваем такой человекоцентричный подход, чтобы здесь было безопасно и удобно не только для пациентов, но и для самих врачей", - отметил Тимур Андрбаев, и.о. генерального директора Фонда Международного медицинского кластера.

Два современных корпуса общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров смогут принять как амбулаторных пациентов, так и тех, кому необходима стационарная помощь. Корпус позволяет разместить 525 коек. Перечень отделений - от лучевой диагностики до радиотерапии. Отделение амбулаторной помощи, дневной стационар с манипуляционными по разным профилям. Здесь же разместится уникальный Центр опухолей костей и мягких тканей. В ходе лечения специалисты будут проектировать и моделировать биопротезы и импланты с помощью МРТ, КТ-визуализации, а также 3D-печати.

Но это - в ближайшем будущем. Пока же в новых корпусах идет активная стройка. Проверить ход работ приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы образовали в Москве пять онкологических центров и по всем этим центрам ведется строительство новых зданий, либо реконструкция действующих старых помещений. В 62-й больнице на встрече с коллективом мы пообещали построить абсолютно новую с нуля больницу в "Сколково", потому что на действующей площадке здания морально устарели. Площадка сама не позволяет проводить какую-то масштабную реконструкцию. Здесь на сегодняшний день основной корпус построен на 60 процентов, начато строительство вспомогательного корпуса. Я думаю, что в 2025 году одновременно будет запущен и основной, и вспомогательный реанимационный корпус", - заявил мэр.

62-я московская городская онкологическая больница - один из ведущих онкологических стационаров столицы. Специалисты здесь имеют уникальный опыт в лечении злокачественных новообразований. Пациенты - жители трех столичных округов. И все это время стационар и амбулаторный центр находятся по разным адресам. Основная территория больницы - в Красногорском районе. Там располагаются основные мощности. В новом здании врачи поликлиники и больницы будут находиться на одной территории. Причем благодаря размещению в Сколково больница станет ближе и удобнее для своих пациентов.

Главный врач Дмитрий Каннер признается - новое здание это мечта наяву. Современная клиника открывает перед врачами и пациентами качественно новый уровень лечения. Для больных - комфорт, для врачей - внедрение и активное применение перспективных методов лечения. И направление роботической хирургии - только одно из них.

"Концепция этого комплекса заключается в том, что на первых двух этажах, которые соединены между собой переходами, будут располагаться центр амбулаторной онкологической помощи и все диагностические отделения, которые необходимы для работы как амбулаторного звена, так и стационара. Верхние три этажа - это все стационарные отделения. Строится корпус еще, где будут расположены так называемые чистые зоны", - объяснил Каннер.

Отделения реанимации и операционные - их будет 18. Современная медицинская техника, включая два магнитно-резонансных и пять компьютерных томографов, два рентген-комплекса, ангиограф, маммографы, совсем скоро будет установлена. Амбулаторное и стационарное звено станут одним целым. Что важно для маршрутизации пациента и для лечащих врачей.

Ждать переезда осталось недолго. По словам строителей, готовность объекта составляет порядка 60%. Уже идет монтаж внутренних инженерных систем, отделочные работы, монтаж перегородок, скоро приступят к чистовой отделке.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"