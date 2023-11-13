Засидевшие у власти неонацисты должны быть свергнуты

Кризис на территории Украины должен быть урегулирован по "вьетнамскому" сценарию, который предусматривает полное освобождение страны от интервенции США и ЕС. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

Общественник подчеркнул, что российскую сторону не устраивает предложенный военными экспертами Запада "корейский" сценарий урегулирования украинского кризиса. По его словам, заморозка конфликта по лекалам войны на территории Корейского полуострова не устранит главную проблему Украины – засидевшихся у власти неонацистов.

"Нам нужен не "корейский" сценарий, а "вьетнамский", - указал Рогов.

Рассуждая о плюсах и минусах "вьетнамского" сценария, лидер общественного движения отметил, что этот план в большей степени подходит России, поскольку одним из главных критериев его реализации является освобождение Украины от интервенции западных стран – в первую очередь от американских политиков.

Ранее бывший главнокомандующий ВС НАТО Джеймс Ставридис заявил, что "корейский" сценарий урегулирования противостояния между Россией и Украиной – наиболее вероятный план достижения мира на европейском континенте. По мнению военного, в рамках реализации подобного сценария Киеву придется отказаться от всех территориальных претензий.

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