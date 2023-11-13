ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рогов предложил "вьетнамский" сценарий урегулирования украинского кризиса

18:18
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Засидевшие у власти неонацисты должны быть свергнуты

Кризис на территории Украины должен быть урегулирован по "вьетнамскому" сценарию, который предусматривает полное освобождение страны от интервенции США и ЕС. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов.

Песков: Зеленский повышает градус красноречия из-за отсутствия успехов ВСУ
Рогов предупредил о подготовке второго этапа контрнаступления ВСУ

Общественник подчеркнул, что российскую сторону не устраивает предложенный военными экспертами Запада "корейский" сценарий урегулирования украинского кризиса. По его словам, заморозка конфликта по лекалам войны на территории Корейского полуострова не устранит главную проблему Украины – засидевшихся у власти неонацистов.  

"Нам нужен не "корейский" сценарий, а "вьетнамский", - указал Рогов.

Рассуждая о плюсах и минусах "вьетнамского" сценария, лидер общественного движения отметил, что этот план в большей степени подходит России, поскольку одним из главных критериев его реализации является освобождение Украины от интервенции западных стран – в первую очередь от американских политиков.   

Ранее бывший главнокомандующий ВС НАТО Джеймс Ставридис заявил, что "корейский" сценарий урегулирования противостояния между Россией и Украиной – наиболее вероятный план достижения мира на европейском континенте. По мнению военного, в рамках реализации подобного сценария Киеву придется отказаться от всех территориальных претензий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Рогов предложил "вьетнамский" сценарий завершения конфликта на Украине
Рогов предложил "вьетнамский" сценарий завершения конфликта на Украине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.