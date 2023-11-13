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Премьер Польши подал в отставку после парламентских выборов

17:41
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Теперь правящая партия страны не имеет большинства в нижней палате парламента

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку всех членов кабинета министров страны, передает информагентство PAP со ссылкой на отрывок из выступления польского премьер-министра в ходе первого заседания нижней палаты парламента.

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"В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку", - заявил Моравецкий, чьи слова приводит РИА Новости.

По данным агентства, президент Польши Анджей Дуда уже через несколько дней поручит Моравецкому сформировать новое правительство.

Новый состав Сейма приступил к исполнению своих обязанностей сегодня. Теперь правящая партия Польши "Право и справедливость" не имеет права самостоятельно заниматься формированием кабинета министров. 

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