Премьер Польши подал в отставку после парламентских выборов

Теперь правящая партия страны не имеет большинства в нижней палате парламента

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий отправил в отставку всех членов кабинета министров страны, передает информагентство PAP со ссылкой на отрывок из выступления польского премьер-министра в ходе первого заседания нижней палаты парламента.

"В соответствии с парламентским обычаем я хочу подать в отставку", - заявил Моравецкий, чьи слова приводит РИА Новости.

По данным агентства, президент Польши Анджей Дуда уже через несколько дней поручит Моравецкому сформировать новое правительство.

Новый состав Сейма приступил к исполнению своих обязанностей сегодня. Теперь правящая партия Польши "Право и справедливость" не имеет права самостоятельно заниматься формированием кабинета министров.

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