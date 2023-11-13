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Собянин осмотрел ход строительства новой школы на территории инновационного центра "Сколково"

18:13
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Завершить работы планируют в апреле следующего года

В "Сколково" Сергей Собянин посмотрел, как идет строительство инновационной школы на 825 учеников. Готовность объекта составляет уже 65%.

Завершить работы планируют в апреле следующего года. Это на 15 месяцев раньше запланированного срока.

В трехэтажном здании будет создана комфортная и безопасная образовательная среда для школьников. А на прилегающей территории организуют всесезонное пространство для спорта и отдыха. Образовательная модель будущей школы ориентирована на формирование у ребят актуальных прикладных компетенций в сфере искусственного интеллекта, информационных и биотехнологий, а также освоения космоса.

"Здесь, в центре "Сколково", строится международная гимназия, которая, я думаю, по своему качеству будет одной из лучших в Москве, будет привлекать талантливых детей. Это очень хорошая история - синергия инновационного центра "Сколково" и инновационной школы, талантливых детей. Я думаю, что это поможет им определиться в жизни и стать такими же креативными, как те ребята, которые сегодня в "Сколково" работают", - отметил глава города.

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