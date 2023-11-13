ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

О секретах производства: как работает компания "Аби"

22:35
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Один из лидеров отечественного рынка продуктов

Сердце любого пищевого производства - все сырье, мясо, муку, специи, прежде чем отправить на один из заводов "Аби", проверяют здесь. Инженеры по качеству и ветеринарные врачи отбирают пробы и материалы для исследований.

"У нас в компании функционирует собственная микробиологическая лаборатория, которая проводит исследования на 10 основных микробиологических показателей. Контроль мы осуществляем как входного сырья, так и готового продукта. Дополнительно исследуем производственную среду наших заводов. Смывы контролируем и воздух. Ежемесячно мы проводим порядка 1700 исследований", - рассказала Татьяна Гарданова, заведующая микробиологической лабораторией "Аби".

Сюда же попадают и образцы каждой партии готовой продукции компании "Аби". Многоступенчатый контроль качества - и на производственных площадках. Газовым анализатором проверяют сосиски "Вязанка". Только при соответствии всех параметров партия поступит на полки магазинов.

"Требования к качеству безопасности пищевой продукции закладываются еще на этапе проектирования завода. Только за последние несколько лет инвестиции в этом направлении составили порядка 20 миллиардов рублей. На заводе "Стародворские колбасы" выпускается до 850 тонн колбасных изделий в сутки. На всех этапах производственного процесса осуществляется контроль качества", - объяснил Александр Чувашов, исполнительный директор ЗАО "Стародворские колбасы".

Вся информация о продукции архивируется и хранится в течение всего срока годности. 

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Производство колбасных изделий
Производство колбасных изделий
Производство колбасных изделий
Производство колбасных изделий
Производство колбасных изделий
Производство колбасных изделий
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.