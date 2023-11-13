О секретах производства: как работает компания "Аби"

Один из лидеров отечественного рынка продуктов

Сердце любого пищевого производства - все сырье, мясо, муку, специи, прежде чем отправить на один из заводов "Аби", проверяют здесь. Инженеры по качеству и ветеринарные врачи отбирают пробы и материалы для исследований.

"У нас в компании функционирует собственная микробиологическая лаборатория, которая проводит исследования на 10 основных микробиологических показателей. Контроль мы осуществляем как входного сырья, так и готового продукта. Дополнительно исследуем производственную среду наших заводов. Смывы контролируем и воздух. Ежемесячно мы проводим порядка 1700 исследований", - рассказала Татьяна Гарданова, заведующая микробиологической лабораторией "Аби".

Сюда же попадают и образцы каждой партии готовой продукции компании "Аби". Многоступенчатый контроль качества - и на производственных площадках. Газовым анализатором проверяют сосиски "Вязанка". Только при соответствии всех параметров партия поступит на полки магазинов.

"Требования к качеству безопасности пищевой продукции закладываются еще на этапе проектирования завода. Только за последние несколько лет инвестиции в этом направлении составили порядка 20 миллиардов рублей. На заводе "Стародворские колбасы" выпускается до 850 тонн колбасных изделий в сутки. На всех этапах производственного процесса осуществляется контроль качества", - объяснил Александр Чувашов, исполнительный директор ЗАО "Стародворские колбасы".

Вся информация о продукции архивируется и хранится в течение всего срока годности.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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