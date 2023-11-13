В Москве приземлился спецборт с группой эвакуированных из Газы россиян

Вернулись 70 человек

Несколько часов в салоне транспортного самолета. Для 70 беженцев из Газы, переживших все кошмары войны, самое страшное позади. Сегодня спецборт МЧС доставил первую группу россиян из Каира в Москву.

Более суток люди провели в Каире в оперативном штабе российского министерства по чрезвычайным ситуациям и местных гостиницах. До КПП "Рафах" добирались кто как мог. На машинах, попутных грузовиках и даже на тележках, запряженных ослами. На египетской стороне их уже встречали сотрудники МЧС.

После нескольких недель жизни под бомбежками люди впервые могут облегченно вздохнуть. За ними следом прилетит вторая большая группа россиян - еще 99 человек, среди которых 43 ребенка, сегодня благополучно покинули территорию анклава.

Они забыли, когда в последний раз полноценно ели, если не считать тарелки с рисом в лагере беженцев в Рафахе. Тем более - когда принимали душ. Все измождены. В Газе питьевой воды, говорят люди, не найти. Только артезианская, техническая, с массой токсичных примесей. Многие потеряли источник дохода. Но сложнее всего тем, чьи дома разрушены.

В Каире, как и в Рафахе, всех беженцев, и в первую очередь детей, внимательно осмотрели врачи. У большинства состояние, говорят медики, удовлетворительное. Но, очевидно, многим потребуется реабилитация. Снять стресс и нервное напряжение помогают психологи. Беседуют, успокаивают.

К приему и размещению сотрудники МЧС приготовились. насколько позволили почти полевые условия. На стеллажи поставили бутыли с чистой водой и массивные бойлеры с кипятком. Людей накормили и раздали пакеты с сухпайком. Одновременно в оперативном штабе МЧС помогли заполнить бланки для восстановления утерянных документов. И расспрашивали, кто и куда намерен перебраться. Одни решили - поедут к родне в Волгоград. Другие - в Челябинск.

В эти минуты продолжается колоссальная работа по всем каналам, чтобы вывезти из Газы оставшихся россиян. Миссия будет действовать до тех пор, пока не эвакуируют всех соотечественников, кто обратился за помощью. Кстати, россияне оказались самой большой группой среди иностранцев, которой стороны конфликта позволили покинуть район боевых действий.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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