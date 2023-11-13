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Мишустин рассказал о программе социальной газификации

22:31
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Размер субсидии на данный момент составляет более 100 тысяч рублей

Правительство упростило получение господдержки для льготников в рамках программы социальной газификации. Об этом сегодня сообщил Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава кабмина отметил, что размер субсидии на данный момент составляет более 100 тысяч рублей. Но не всегда этих денег хватает на оплату первого взноса за проведение газа по участку. В этом случае людям приходится неоднократно обращаться за получением средств. Чтобы облегчить эту процедуру, правительство подготовило постановление. Помогут льготникам и с газовым оборудованием, включая котлы, счетчики и плиты.

"Правительство ведет эту работу третий год. В частности, предоставляются субсидии, благодаря которым люди могут быстрее приобретать необходимое оборудование. А также – начать проводку газа по их земельным участкам. Такая помощь предусмотрена в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны, многодетных семей с низкими доходами. В текущем году на эти цели уже было выделено свыше 1,5 миллиарда рублей, что даст возможность оформить более 18 тысяч договоров между льготниками и газораспределительными организациями", - указал Мишустин.

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