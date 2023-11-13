Минюст исключил отмену моратория на смертную казнь в России

Позиция Конституционного суда по этому вопросу остается неизмененной

Позиция Конституционного суда фактически запрещает отмену моратория на смертную казнь. Об этом в ходе выступления на заседании Совета ООН по правам человека заявил заместитель главы Минюста России Андрей Логинов.

Сотрудник ведомства назвал действующий на территории России правовой режим неприменения смертной казни "более строгим" по сравнению со странами ЕС. По его словам, длительный мораторий на смертную казнь сформировал определенные гарантии того, что российский гражданин не будет подвергнут такому виду наказания.

"Мораторий на смертную казнь базируется на позиции Конституционного суда. Поэтому возможность возвращения к применению такого наказания в России фактически исключена", - заключил Логинов, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что отмена моратория на смертную казнь в России возможна лишь при условии изменения главного закона страны – Конституции.

Между тем официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что на данный момент вопрос возвращения смертной казни в России не является приоритетным для правительства.

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