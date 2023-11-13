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СВР: США призывают Израиль ускорить наземную спецоперацию на территории Газы

20:54
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Вашингтон пытается закончить конфликт любыми способами

Вашингтон призывает правительство Израиля ускорить наземную спецоперацию на территории Газы, поскольку затягивание конфликта может негативно отразиться на рейтингах действующего президента США Джо Байдена в преддверии выборов, сообщает пресс-служба Службы внешней разведки России.

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По данным ведомства, американская администрация призывает участников палестино-израильского конфликта к установлению режима прекращения огня.

"Однако за закрытыми дверями американцы ведут совсем другие разговоры. Израильтян побуждают ускорить операцию, с тем чтобы не допустить ее затягивания, поскольку это негативно отразилось бы на предвыборных позициях Джо Байдена", - говорится в сообщении.

В СВР назвали увеличение численности жертв среди мирного населения Газы одним из наиболее реальных последствий уничтожения палестинского движения ХАМАС и подчеркнули, что власти США этого и добиваются, поскольку главная задача западных стран в кризисной ситуации на территории Ближнего Востока – завершение конфликта любыми способами.  

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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