Аналитик Юшков назвал холодный февраль худшим для ЕС сценарием

В этот период зимы извлекать газ из подземных хранилищ будет проблематично

Стандартная зима с заморозками в феврале – пожалуй, самый страшный сценарий для граждан ЕС. Об этом в интервью изданию "Лента.ру" заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Аналитик предсказал жителям Европы холодную зиму и подчеркнул, что если его прогноз сбудется, то предстоящий отопительный период окажется для крупнейших экономик ЕС испытанием на прочность. По его словам, несмотря на избыток природного газа в подземных хранилищах, на данный момент у европейских стран нет гарантированного поставщика энергоносителей, которым до начала военной спецоперации была Россия.

Самым же страшным для стран ЕС сценарием являются февральские заморозки, поскольку именно в этот период зимы, по прогнозам аналитических агентств, извлекать природный газ будет проблематично, указал экономист.

"Извлекать газ ежесуточно удастся мало, потому что произойдет падение давления, и весь спрос придется покрывать за счет текущего импорта", – пояснил Юшков.

Отвечая на вопрос журналиста касательно судьбы европейских домохозяйств в предстоящий отопительный период, ведущий аналитик ФНЭБ констатировал, что запасов природного газа, вероятно, хватит еще ни на один год, однако цены на энергоносители этой зимой "взлетят до небес".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев запасаться свечами и дровами на фоне сообщений метеорологов об аномальных заморозках в предстоящий отопительный сезон. По словам дипломата, он и его семья уже закупились всем необходимым для того, чтобы пережить холода зимой.

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