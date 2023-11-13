Боррель раскрыл подробности нового пакета санкций ЕС против России

Запад планирует ввести ограничения на экспорт российских алмазов

Очередной пакет санкций против России будет включать персональные, экономические и секторальные ограничения. Об этом в ходе брифинга заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Мы завершаем подготовку 12-го пакета санкций против России", - заявил Боррель, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам дипломата, новый пакет антироссийских санкций будет включать не только экспортные ограничения на драгоценные камни и металлы, но и решительные действия по укреплению потолка цен на нефть.

Предложенные ведущими странами ЕС ограничения в отношении России проходят последнюю стадию согласования, заключил высокопоставленный дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что введенные западными странами санкции в отношении Москвы уже никуда не денутся. При этом дипломат опроверг заявления некоторых политиков ЕС и США об устремлениях российских властей изолировать страну от внешнего мира, отметив, что Россия продолжает активно сотрудничать с ведущими игроками Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках БРИКС.

1 ноября президент России Владимир Путин заявил, что представители профильных ведомств должны быть готовы к возможному усилению западных санкций. Глава государства указал на неэффективность антироссийских санкций и подчеркнул, что такими недружественными действиями США и ЕС в первую очередь ударили по благосостоянию собственных граждан.

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