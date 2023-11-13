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Нетаньяху назвал обстрелы Израиля со стороны Ливана "игрой с огнем"

22:59
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Удары возмездия не за горами

Участившиеся обстрелы израильских приграничных районов со стороны Ливана – "игра с огнем", которая может привести к распространению зоны конфликта на территории Ближнего Востока. Об этом в ходе брифинга заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.  

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"Есть те, кто думает, что может расширить свои атаки на наши войска и мирное население. Это игра с огнем", - заявил глава правительства, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Политик назвал провокацией обстрелы приграничных территорий Израиля со стороны Ливана и подчеркнул, что военнослужащие ЦАХАЛ не оставят подобного рода действия бедуинов без ответа. По его словам, руководство еврейского государства настроено решительно по отношению к потенциальным врагам в регионе.  

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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