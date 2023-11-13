Для ВСУ ситуация в зоне спецоперации ухудшается с каждым днем

Украинские контратаки в районе Красногоровки так и не смогли переломить ситуацию

Расчет тяжелой огнемётной системы "Солнцепек" занимает позицию для удара. Встав на точку, оператор-наводчик ждет координаты. Через несколько минут ему сообщают данные о цели, после введения которых следует мощнейший залп. Огонь корректируют с беспилотника.

"Солнцепек" - оружие огромной мощности. Разрывы термобарических снарядов фактически не оставляют шансов ни живой силе противника, ни технике.

Сергей Зыбинский, начальник пресс-центра группировки "Запад": "На купянском направлении активными действиями подразделений западной группировки войск при поддержке авиации, ударов артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены четыре атаки штурмовых групп 30-й, 50-й и 57-й механизированной бригад противника в районах населенных пунктов Загаруйковка и Тиньковка".

Боевиков ВСУ заметили еще на подходе к нашим позициям. Так как аппараты БПЛА в круглосуточном режиме мониторят линию фронта. Помимо этого, беспилотники активно используют для атак по опорным пунктам, технике и личному составу. Также в воздухе находятся дроны с радиоэлектронной аппаратурой, они лишают ВСУ координации и связи.

Все это приводит к потерям украинских войск, которые ежедневно множатся. Только за сутки, по данным российского Минобороны, противник предпринял сразу несколько попыток атаковать наши оборонительные позиции. В частности, четыре штурма были отражены на краснолиманском направлении. ВСУ лишились около 150 военнослужащих и одного автомобиля. В районе села Работино ВСУ также понесли значительные потери. Неудачей закончились и действия украинских подразделений на Донецком направлении.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "На донецком направлении подразделения южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии успешно отразили две атаки противника в районах Белогоровки и Клещеевки. Потери противника убитыми и ранеными составили до 250 военнослужащих".

Продолжается нанесение ударов и по украинским тылам. Зафиксирован прилет тяжелой управляемой авиабомбы ФАБ, которая в щепки разносит очередной склад ВСУ.

Этим представителям украинской армии (см. видео) повезло. Было где укрыться. В отличие от других бойцов из 36-й бригады ВСУ, которых командование направило на левый берег Днепра. Часть из них погибли. Остальные были взяты в плен, откуда теперь они призывают своих сослуживцев сложить оружие.

Продолжает ухудшаться для ВСУ и ситуация вокруг Авдеевки. Согласно последним данным, украинские контратаки в районе Красногоровки так и не смогли переломить ситуацию. Впрочем, пока говорить об оперативном окружении украинских сил в этом районе преждевременно.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"