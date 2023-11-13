На Украине продолжается борьба со всем русским

Упорство киевского режима порой поражает

Измазанный красной краской памятник Пушкину в Киеве - пожалуй, лучшее олицетворение того, что сейчас происходит в стране. Так выглядит новая Украина. Та, что следует всем предписанным европейским законам. Монумент этот на днях собираются снести, как и десятки других до этого. Что только здесь не вытворяли с памятниками русским полководцам, писателям, императорам. Не обошли стороной и Гагарина. А Екатерине Второй на голову даже надевали красную тряпку.

Но все мало. Покусились и на Родину-мать, заменив герб СССР на трезубец и сменив название на "Украина-мать". Память стирают всеми возможными способами. В Одессе рука на великого русского писателя не поднялась. Комиссия Горсовета, чтобы избежать народного гнева, решила оставить Пушкина на его прежнем месте, лишив национальности. То есть убрать с монумента слова "российский" и "русский".

Те же чиновники бюст Льва Толстого признали потерявшим ценность с точки зрения современных актуальных событий. Теперь, как сообщила комиссия, его уберут в так называемый "музей прошлого". Которого, к слову, еще даже нет. А пока устроят "", заколотив в защитный короб. Именно так режим Зеленского мечтает поступить со всем русским.

Глобальная миссия представителей СБУ заключается в том, чтобы выгнать церковнослужителей Московского патриархата из их домов. В захваченных храмах устраивают вакханалии и театрализованные представления. И методы захвата храмов с каждым разом все изощреннее. Кадры с камер видеонаблюдения Свято-Духовского Храма в поселке Луг появились в соцсетях. Как только наступила ночь, с болгаркой в руках раскольники подобрались к двери и просто спилили замок.

А так украинские власти решили избавиться от настоятеля храма Христа Спасителя в Ужгороде. Рассказывает Дмитрий Сидор, протоиерей УПЦ, настоятель храм: "Позавчера мне пришла повестка в армию. Мне 68 полных лет. Мы, христиане, - хорошие граждане. Мы не обижаемся на них, мы просто удивляемся. Я русин. И на этой русинской земле, что входит в состав Украины, мы теперь терпим такие унижения? Одним словом - держимся".

Упорство, с которым киевский режим пытается уничтожить все российское, порой поражает, словно в стране нет больше других проблем. Вот в Киеве поступило предложение поставить памятник американскому президенту. Вопрос только в том, на какие деньги.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"