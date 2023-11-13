Армия Израиля: ХАМАС не существует как военная структура на севере Газы

Обороноспособность боевиков нарушена

Военная структура радикального движения ХАМАС фактически перестала существовать на северных территориях Газы, передает официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛ, подразделения военного крыла ХАМАС, расположенные на северных территориях палестинского анклава, перестали функционировать.

При этом оперативная боеспособность уцелевших подразделений боевиков не только нарушена, но и фактически парализована, уточнил представитель военного ведомства.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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