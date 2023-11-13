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Глава Минобороны Израиля заявил, что боевики ХАМАС утратили контроль над Газой

22:37
  • понедельник
  • 13 ноября 2023

Террористы бегут на юг анклава

Боевики радикального движения ХАМАС утратили контроль над большей частью территорий Газы. Об этом в интервью изданию Haaretz заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галлант.   

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"ХАМАС потеряло контроль над анклавом", - заявил глава ведомства, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам министра, террористы бегут на юг Газы ради возможности спастись от надвигающихся механизированных бригад ЦАХАЛ.

Ранее сухопутным подразделениям армии Израиля удалось уничтожить военную инфраструктуру боевиков ХАМАС на северных территориях палестинского анклава. По данным ЦАХАЛ, оперативная боеспособность уцелевших дивизий радикального движения не только нарушена, но и фактически парализована.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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