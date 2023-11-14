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Ищенко: игнорировать существование враждебного государства на Украине невозможно

08:54
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Гость программы "События. 25-й час" - Ростислав Ищенко

Задумываются ли на Украине, как страна будет жить после завершения конфликта? Чем обернётся для неё непрерывная борьба со своей историей? Насколько глубокой станет экономическая зависимость от Запада? И насколько серьёзны предложения принять Украину в НАТО при условии её отказа от потерянных территорий?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с обозревателем Международной медиагруппы "Россия сегодня" Ростиславом Ищенко.

"Территория Украины имеет стратегическое военное, экономические значение, логистическую важность для России. И игнорировать существование там враждебного государства невозможно", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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