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Российские артиллеристы наносят удары из "Гиацинтов" по позициям ВСУ

08:10
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Наши бойцы работают и днём, и ночью

Информация о ходе специальной военной операции. Кадры боевой работы наших артиллеристов на купянском направлении опубликовало Минобороны.

Точные удары по позициям ВСУ наносят расчёты самоходных установок "Гиацинт-С". Стрельбу ведут осколочно-фугасными снарядами. Наши бойцы работают и днём, и ночью, они эффективно уничтожают объекты неонацистов на расстоянии в 30 километров. Корректируют огонь и фиксируют поражение целей с помощью беспилотников. В составе батареи не только военнослужащие, призванные из запаса, много и добровольцев.

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