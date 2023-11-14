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Получил важные разведданные: новые примеры героизма российских военных

08:17
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Российские бойцы проявляют мужество и самоотверженность

Новые примеры героизма и мужества наших военных, которые они демонстрируют в ходе специальной военной операции.

Гвардии младший сержант Никита Масловский во время боевого дежурства заметил в небе разведывательный беспилотник ВСУ и уничтожил его с помощью личного стрелкового оружия. После этого Никита доложил о происшествии командованию, а затем вместе с сослуживцами оперативно сменил дислокацию. Через некоторое время украинские националисты нанесли мощные удары по раскрытым позициям наших военных, но никто не пострадал.

Гвардии сержант Александр Антонец во время патрулирования оборонительных позиций обнаружил группу украинских диверсантов, которые готовили нападение на российских десантников. Заняв выгодную точку, Александр вместе с сослуживцами вступил в бой с неонацистами, уничтожил троих боевиков, а также получил важные разведданные о планах противника.

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