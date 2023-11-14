Участника боев за Мариуполь похоронили в Севастополе

Ян Суханов был ранен в боях за "Азовсталь"

В Севастополе проводили в последний путь начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота Яна Суханова. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Суханов служил и в десантно-штурмовых подразделениях, и в разведке. Прошел "горячие" точки, служил в Сирии, награжден Орденом Мужества и другими знаками отличия. В зоне СВО - с 24 февраля 2022 года. Под руководством Суханова 810-я бригада участвовала в боях за Мариуполь и за "Азовсталь".

В Мариуполе офицер был ранен. Во время лечения в Москве врачи выявили у Суханова заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями, написал Развозжаев в Telegram.

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