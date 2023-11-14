Вторая группа эвакуированных из сектора Газа россиян выдвинулась в Каир

Москва продолжает усилия по вывозу сограждан

Вторая группа граждан России, которая накануне пересекла границу между сектором Газа и Египтом через контрольно-пропускной пункт "Рафах", выдвинулась в Каир. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказали в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Ведомство уточнило, что в состав группы входят 99 россиян, среди них 43 ребенка. Люди едут в на автобусах в Каир в сопровождении медиков.

В египетской столице уже готов к приему эвакуируемых оперативный штаб. Затем людей спецбортом отправят из Каира в Москву, сообщает ТАСС.

Заместитель руководителя МЧС России Александр Коровин ранее заявил, что вторую группу эвакуированных из Газы россиян планируют доставить в Москву 15 ноября. Ведомство обещает вернуть на родину всех россиян, пожелавших эвакуироваться из анклава, в течение текущей недели. Для тех, кто уже прилетел в российскую столицу, в аэропорту Домодедово открыт пункт временного размещения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что работу по вывозу сограждан из очагов напряженности на Ближнем Востоке не прекратят до тех пор, пока из сектора Газа не смогут выехать все россияне, которые изъявили желание эвакуироваться из анклава.

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