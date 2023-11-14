Речь идет об обстрелах ДНР, Херсонской и Курской областей

Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые повлекли за собой жертвы среди мирных жителей Донецкой Народной Республики, Херсонской и Курской областей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства вечером понедельника, 13 ноября.

Как отмечается в Telegram-канале СКР, в результате обстрела украинскими войсками города Алешки Херсонской области погиб мирный житель.

В районе села Попово-Лежачи в Курской области с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство, осколочные ранения получил мужчина.

Из-за преступных действий украинских военных в поселке Колоски погиб мужчина, а в Кировском и Петровском районах города Донецка ранения получили двое мирных жителей.

Киевский режим уверяет, что его действия носят исключительно оборонительный характер, но в действительности украинские военные постоянно и регулярно предпринимают попытки ударить по территории России. 9 ноября в пресс-службе главка Министерства чрезвычайных ситуаций по Херсонской области сообщали, что пятеро жителей Скадовска погибли в результате ракетного удара Вооруженных сил Украины. Еще десять человек с ранениями были доставлены в лечебное учреждение.

Также Украина неоднократно пыталась атаковать объекты в Крыму и бить беспилотниками по Московскому региону. Минобороны России предупреждало киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены новые удары по центрам принятия решений на Украине.

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