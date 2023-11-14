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Российские десантники выбили боевиков ВСУ с опорного пункта под Артемовском

08:35
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Десант поддержала артиллерия

Бойцы ивановского подразделения "Шторм" заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления. Как рассказали в Минобороны, перед атакой местность обработала ствольная артиллерия ВС России.

Российские десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на артемовском направлении
Российский "Град" уничтожил пехотную группу ВСУ под Артемовском

По данным военного ведомства, скопление боевиков ВСУ в лесопосадке засекла разведка. Ивановские десантники небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к украинским окопам. В результате короткого боя российским бойцам удалось закрепиться на захваченных позициях.

В Минобороны отметили, что штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ под Артемовском успешно уничтожают украинские формирования, которые пытаются обойти город с флангов. На прошлой неделе отличились минометчики тульского гвардейского соединения ВДВ, уничтожившие украинский опорный пункт, передает РИА Новости.

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