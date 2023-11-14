Российские десантники выбили боевиков ВСУ с опорного пункта под Артемовском

Десант поддержала артиллерия

Бойцы ивановского подразделения "Шторм" заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления. Как рассказали в Минобороны, перед атакой местность обработала ствольная артиллерия ВС России.

По данным военного ведомства, скопление боевиков ВСУ в лесопосадке засекла разведка. Ивановские десантники небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к украинским окопам. В результате короткого боя российским бойцам удалось закрепиться на захваченных позициях.

В Минобороны отметили, что штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ под Артемовском успешно уничтожают украинские формирования, которые пытаются обойти город с флангов. На прошлой неделе отличились минометчики тульского гвардейского соединения ВДВ, уничтожившие украинский опорный пункт, передает РИА Новости.

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