ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Тамбовской областями

Сбито четыре БПЛА

Пресечена очередная попытка киевского режима устроить теракт на территории России. Четыре украинских беспилотника сбили за ночь российские силы ПВО, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, ВСУ использовали для диверсии беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В течение ночи 14 ноября дежурными средствами ПВО четыре украинских БПЛА были уничтожены над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

Накануне украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"