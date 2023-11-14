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ПВО уничтожила беспилотники над Московской и Тамбовской областями

08:52
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Сбито четыре БПЛА

Пресечена очередная попытка киевского режима устроить теракт на территории России. Четыре украинских беспилотника сбили за ночь российские силы ПВО, сообщили в Минобороны.

В Орловской области сбит украинский беспилотник
В трёх областях России отражена атака беспилотников

По данным военного ведомства, ВСУ использовали для диверсии беспилотные летательные аппараты самолетного типа. В течение ночи 14 ноября дежурными средствами ПВО четыре украинских БПЛА были уничтожены над территорией Московской, Тамбовской и Брянской областей.

Накануне украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, система ПВО сбила БПЛА самолетного типа над селом Ближнее. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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