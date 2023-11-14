Украина продолжает попытки ударить по территории России

Российские военные перехватили украинский беспилотник в Орловской области. Об этом во вторник, 14 ноября, рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

Как написал политик в своем Telegram-канале, летательный аппарат был перехвачен ранним утром на северо-западе региона.

Пострадавших и материального ущерба нет.

Тем временем Следственный комитет начал расследовать преступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые повлекли за собой жертвы среди мирных жителей Донецкой Народной Республики, Херсонской и Курской областей. В частности, в результате обстрела украинскими войсками города Алешки Херсонской области погиб мирный житель.

Российские военные будут продолжать спецоперацию до тех пор, пока не лишат киевский режим возможности наносить удары по территории России, чтобы защитить мирных жителей страны.

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