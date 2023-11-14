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В США заявили о близости сделки Израиля и ХАМАС по заложникам

09:24
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Стороны якобы готовы заключить соглашение

Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС близки к заключению договоренностей, которые позволят освободить большинство израильских женщин и детей. Такое заявление сделал обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнейшес.
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По утверждению источников журналиста в кабмине Израиля, "общий контур сделки ясен".

Если соглашение удастся финализировать, о нем может быть объявлено уже в течение нескольких дней, рассказали собеседники Игнейшеса.

Тем временем в Тель-Авиве на митинг вышли родственники израильтян, которые были захвачены в заложники и до сих пор остаются в руках палестинских группировок. Люди требуют от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху немедленных действий по освобождению родных.

При этом израильские власти отвергают возможность приостановки боевых действий в гуманитарных целях, хотя на необходимость этого указывает уже и ближайший союзник Израиля — Соединенные Штаты.

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