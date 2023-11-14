ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: 2023 год стал рекордным для Москвы по вводу новых транспортных объектов

09:32
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Проделана огромная работа

Рекордное количество крупных транспортных объектов построили в Москве в 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, в марте заработала Большая кольцевая линия, в сентябре открылись пять новых станций метро, в том числе первая в России станция в аэропорту - "Внуково". Всего же в 2023 году были открыты 14 станций. Кроме того, запущены МЦД-3 и МЦД-4. Открыло движение по южному участку Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона, а по Москве-реке начали курсировать электросуда.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Станция метро "Физтех"
Станция метро "Физтех"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.