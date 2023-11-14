Собянин: 2023 год стал рекордным для Москвы по вводу новых транспортных объектов

Проделана огромная работа

Рекордное количество крупных транспортных объектов построили в Москве в 2023 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Так, в марте заработала Большая кольцевая линия, в сентябре открылись пять новых станций метро, в том числе первая в России станция в аэропорту - "Внуково". Всего же в 2023 году были открыты 14 станций. Кроме того, запущены МЦД-3 и МЦД-4. Открыло движение по южному участку Московского скоростного диаметра и проспекту Багратиона, а по Москве-реке начали курсировать электросуда.

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