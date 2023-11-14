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Собянин рассказал о благоустройстве парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

09:56
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Полузаброшенная территория превратилась в настоящий парк

Сергей Собянин рассказал о том, как преобразились поймы рек Шмелевка и Кузнецовка недалеко от метро "Красногвардейская" и "Зябликово". По его словам, полузаброшенная территория превратилась в комфортное пространство для прогулок и отдыха.

При благоустройстве территории учитывались пожелания местных жителей. Значительную часть прогулочных маршрутов проложили по приподнятым на сваях мосткам. Их общая протяженность составила около 7 километров. Создано 19 мостиков-переходов. Также на месте ранее заболоченных территорий создано два водоема. Для детей построили девять игровых площадок, а для поклонников здорового образа жизни – 26 спортивных площадок, в том числе скейт-парк.

Более подробно о преображении территории можно прочитать на сайте мэра.

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Благоустройство парка в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки
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