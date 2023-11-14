МЧС планирует доставить из Газы всех эвакуированных россиян в течение недели

В российское диппредставительство из сектора Газы обратилось более тысячи граждан России

МЧС планирует за неделю эвакуировать из сектора Газа всех россиян. Сегодня в Москву доставят вторую группу спасённых. Первую привезли накануне. В полёте наших граждан сопровождали врачи и психологи. Помощь никому не понадобилась. Спецборт приземлился в аэропорту "Домодедово", куда заранее доставили всё необходимое, в том числе тёплую одежду для детей.

Это кажется невозможным. После месяца, проведенного под бомбежками, без чистой воды, нормальной еды и в постоянном страхе, эти люди продолжают улыбаться.

Это тот случай, когда не нужно слов. Объятия, поцелуи и вот такие плакаты от родных много значат. Их здесь ждали. Перелет из Каира в Москву занял около 6 часов. Людей все это время сопровождали медики и психологи. Забыть происходившее в Газе они уже не смогут, пожалуй, никогда, но немного притупить их боль специалистам все же под силу. Сейчас важно найти пристанище каждому.

В этих списках 70 россиян, 28 из них – дети. Самым маленьким нет и трех лет. А этому крохе и вовсе всего пару месяцев. Глядя на этих детей, можно позавидовать их силе духа. Они знают - здесь, в России, все будет хорошо. Накормят, разместят и дадут теплую одежду.

Страшная и сложная дорога из Газы через КПП "Рафах", а дальше в Каир. Теперь они дома, где все спокойно. Именно этого желал своим дочерям и жене палестинский хирург, когда отправлял их в Россию. А сам остался спасать жизни своих земляков.

А в это время следующая группа наших граждан ждет своего спецрейса домой, в Россию. Накануне через "Рафах" удалось провести еще 99 человек, из которых более 40 детей. Работа погранперехода осложняется боевыми действиями, сообщил представитель МИДа. И выводить людей получается только в светлое время.

За содействием в российское диппредставительство из сектора Газы обратилось более тысячи граждан России.

По привычке они снова бегут. Привыкшие спешить, только находясь в автобусе, кажется, немного расслабляются. Спасатели приготовили для них запас воды и еды.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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