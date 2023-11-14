В США нарастает волна протестов против насилия в секторе Газа

Число беженцев приблизилось к миллиону

Гуманитарная обстановка в секторе Газа продолжает ухудшаться. Более 30 человек стали жертвами нового мощного удара израильских ВВС по лагерю беженцев Джебалия на севере анклава. Десятки мирных граждан ранены. Об этом сообщают палестинские СМИ.

Возле здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке приспущен флаг организации - в память сотрудниках, которые погибли в секторе Газа. Всего более 100 человек. Число погибших мирных жителей уже превысило 11 тысяч и продолжает расти.

"Генеральный секретарь и я глубоко обеспокоены явными нарушениями международного гуманитарного права, свидетелями которых мы являемся в ходе продолжающегося конфликта", - говорит Идзуми Накамицу, верховный представитель ООН по вопросам разоружения.

Уже более месяца Совет безопасности ООН пытается согласовать резолюцию по палестино-израильскому конфликту, но эту работу, по сути, блокируют США и их союзники. Вашингтон неоднократно заявлял о полной поддержке Израиля и, очевидно, что без этого ЦАХАЛ вряд шли бы действовал в Газе так жестко. Однако по всему миру, и в том числе в Соединенных Штатах, нарастает волна протестов против насилия палестинском секторе. В Чикаго к израильскому консульству пришли представители еврейском общины, чтобы потребовать от США поддержать прекращение огня. В ответ полиция арестовала более 100 антивоенных активистов.

Известный публицист Сеймур Хёрш со ссылкой на свои источники пишет, что в сложившейся ситуации США и президент Байден уже ни на что не виляют:

"Премьер Израиля Нетаньяху не прислушивается к высокопоставленным американцам, побывавшим в стране. В Вашингтоне вакуум власти, никто не управляет процессом. Они делают лишь всё, чтобы добиться переизбрания".

В Газе страшные бои, гибнут мирные жители, число беженцев приблизилось к миллиону, а в Госдепе США мечтательно рассуждают о постконфликтном обустройстве. Тогда как именно сейчас говорить нужно, прежде всего, о прекращении огня и предотвращении гуманитарной катастрофы в секторе.

"Во-первых, в конце этого конфликта не может быть насильственного перемещения палестинцев из сектора Газа. Во-вторых, в дальнейшем Газа не должна использоваться в качестве платформы для терроризма или других насильственных нападений, как мы видели это 7 октября. Третье, никакой повторной оккупации Газы после конфликта. И четвертое - никакого сокращения территории Газы. Таковы принципы, в которые мы верим", - заявил Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США.

Верить, конечно, можно во что угодно, но израильское правительство останавливаться не собирается, несмотря на все заявления западных политиков, которые, кажется, делаются больше для отвода глаз, чем с реальной целью призвать Израиль к сдержанности. Премьер-министр Великобритании накануне провел серьезные перестановки в правительстве, причиной которых стали массовые пропалестинские акции и странная реакция на них главы МВД.

"Израиль должен быть в состоянии защитить себя от террора, восстановить свою безопасность и вернуть заложников домой, но есть много вещей, которые Израиль должен соблюдать в рамках своего ответа. Прежде всего, действовать в рамках международного права", - сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Тревога главы кабинета понятна. Арабская община в стране насчитывает сотни тысяч человек. И акции протеста на фоне эскалации палестино-израильского конфликта легко могут вспыхнуть. Как это уже происходит в США, где в университете Тулейн в Новом Орлеане произошли столкновения между палестинскими и еврейскими студентами.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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