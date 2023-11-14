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В США назвали единственное условие для победы Украины

11:45
  • вторник
  • 14 ноября 2023

Вашингтон должен многократно увеличить объём своей помощи

Для победы Украины в конфликте с Россией США должны многократно увеличить объём своей помощи - до невиданных со времён холодной войны масштабов. Об этом заявило американское издание Newsweek.

В той же статье со ссылкой на Конгресс сообщается: наращивать поддержку Вашингтон не будет. Даже удержать её на текущем уровне сложно. Представитель Белого дома Джон Кирби утверждал, что 96 процентов всех возможных средств уже перечислили. При том уровне коррупции, который существует в Киеве, до фронта могла дойти лишь малая часть, но это дела не меняет.

В прошлом месяце администрация Байдена запросила у Конгресса дополнительно 100 миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю, а также противодействие Китаю и России. Что ответят законодатели, неясно. Республиканцы неоднократно высказывались против дальнейшей поддержки Киева.

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